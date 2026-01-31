Ушла из жизни американская актриса Кэтрин О’Хара. За более чем полвека в профессии она получила несколько премий «Эмми», снялась в десятках фильмов и сериалов, озвучила множество персонажей анимационных лент и стала одной из самых узнаваемых и характерных актрис своего поколения. Однако для большинства российских зрителей О’Хара навсегда осталась той самой мамой, забывшей сына Кевина дома перед Рождеством. Какую жизнь прожила Кэтрин О’Хара — в материале «Газеты.Ru».
Что известно о смерти Кэтрин О’Хары.
Канадо-американская актриса Кэтрин О’Хара скончалась в возрасте 71 года. Первым о смерти актрисы сообщил таблоид TMZ. По данным журналистов, Кэтрин О’Хара умерла в пятницу, 30 января 2026 года, у себя дома в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни. Причина смерти не уточняется.
Детство и юность Кэтрин О’Хары.
Кэтрин Энн О’Хара родилась 4 марта 1954 года в Торонто, в большой католической семье ирландского происхождения — она была шестым ребенком из семи. Будущая звезда с детства любила пародировать окружающих — в первую очередь, членов собственной семьи.
~В начале 1970-х О’Хара устроилась официанткой в торонтский театр Second City, специализирующийся на скетч-комедии, сатире и импровизации~. Несмотря на отсутствие профильного образования, она наблюдала за выступлениями и со временем стала одной из участниц комедийного сообщества, в котором ценились быстрая реакция, наблюдательность и умение точно схватывать характеры. В 1974 году Кэтрин О’Хара была принята в труппу театра, а спустя два года присоединилась к команде телешоу Second City Television, где вскоре стала одной из главных звезд проекта — не только как актриса, но и как соавтор скетчей. ~Именно за эту работу в 1982 году О’Хара получила свою первую премию «Эмми»~.
Кинокарьера Кэтрин О’Хары.
После блестящего старта на телевидении Кэтрин О’Хара решила попробовать себя и на большом экране. В числе первых заметных киноработ актрисы — роли в триллере Мартина Скорсезе «После работы» (1985) и готической комедии Тима Бертона «Битлджус» (1988). Но по-настоящему звездной для О’Хары стала роль Кейт Маккаллистер в рождественской комедии Криса Коламбуса «Один дома» (1990). Спустя два года актриса вновь вернулась к образу матери Кевина во втором фильме франшизы «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992).
В последующие годы Кэтрин О’Хара продолжила активно сниматься. В числе наиболее ярких работ актрисы — вестерн «Легенды дикого запада» (1995), драма «Страна чудаков» (2001), комедия «Пережить Рождество» (2004) и другие картины. Также звезда снималась в популярных телесериалах, среди которых «За гранью возможного» (1995−2002), «Клиент всегда мертв» (2001−2005), «Шиттс Крик» (2015−2020), «Таблетка радости» (2022) и многих других.
Параллельно О’Хара занималась озвучкой анимационных проектов: голосом звезды говорят персонажи «Кошмара перед Рождеством» (1993), «Цыпленка Цыпы» (2005), «Лесной братвы» (2006), «Монстра в Париже» (2011), «Франкенвини» (2012), «Семейки Адамс» (2019), «Элементарно» (2023), «Дикого робота» (2024) и других.
Личная жизнь Кэтрин Энн О’Хары.
~Со своим мужем, художником-постановщиком Бо Уэлшем, Кэтрин О’Хара познакомилась в 1988 году на съемках фильма «Битлджус»~. Их роман начался прямо на площадке: по информации из открытых источников, режиссер картины Тим Бертон буквально уговорил стеснительного Уэлша пригласить О’Хару на свидание. И не зря: в апреле 1992 года пара узаконила свои отношения, после чего актриса переехала из Канады в Лос-Анджелес.
У супругов родились двое сыновей: старший Мэттью (1994) и младший Люк (1997). Мальчики росли в творческой атмосфере и пошли по стопам родителей: известно, что Мэттью и Люк работали на проектах, в которых участвовала их мать.
Последние годы Кэтрин О’Хары.
С 2017 по 2019 год Кэтрин О’Хара снималась в сериале «Лемони Сникет: 33 несчастья», где играла доктора Джорджину Оруэлл. Примечательно, что О’Хара была единственной актрисой из состава одноименного фильма 2004 года, перешедшей и в его сериальную версию.
В 2024 году на экраны вышло продолжение культовой «ужасной» комедии Тима Бертона «Битлджус Битлджус», в которой О’Хара вновь вернулась к роли Делии, а в 2025-м актриса сыграла в нескольких эпизодах популярного сериала «Одни из нас». Последней киноработой в фильмографии звезды стал комедийный сериал «Киностудия», рассказывающий о попытках старой голливудской киностудии выжить в условиях жесткой конкуренции.
~Несмотря на большую востребованность, Кэтрин О’Хара никогда не забывала о своем экранном сыне, актере Маколее Калкине~. В 2023 году, во время выступления на церемонии открытия именной звезды Калкина на голливудской «Аллее славы», актриса заявила, что «Один дома» был, есть и всегда будет мировой сенсацией«, отдельно подчеркнув актерскую работу Маколея, назвав ее “по-настоящему редкой”.
Этот жест стал символичным финалом их экранной истории и одной из последних публичных речей актрисы.