Актриса Кэтрин О’Хара скончалась в возрасте 71 года

~В начале 1970-х О’Хара устроилась официанткой в торонтский театр Second City, специализирующийся на скетч-комедии, сатире и импровизации~. Несмотря на отсутствие профильного образования, она наблюдала за выступлениями и со временем стала одной из участниц комедийного сообщества, в котором ценились быстрая реакция, наблюдательность и умение точно схватывать характеры. В 1974 году Кэтрин О’Хара была принята в труппу театра, а спустя два года присоединилась к команде телешоу Second City Television, где вскоре стала одной из главных звезд проекта — не только как актриса, но и как соавтор скетчей. ~Именно за эту работу в 1982 году О’Хара получила свою первую премию «Эмми»~.