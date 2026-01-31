Фильм «Август» получил гран-при кинопремии «Золотой орёл»

Ранее кинокритик Евгений Баженов критически оценил список номинантов премии «Оскар» за лучший фильм. Он заявил, что прошедший год оказался слабым с точки зрения крупных кинорелизов и не дал по-настоящему сильных работ. По его словам, в список попали почти все заметные проекты года, однако ни один из них не стал значимым событием. BadComedian также отметил, что даже фильмы, которые выглядели потенциальными фаворитами, не оправдали ожиданий публики.