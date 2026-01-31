Фильм «Август» получил гран-при кинопремии «Золотой орёл»

«Лучший фильм — “Август”, — объявили ведущие.
Картина «Август» режиссёров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева создана по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины». Фильм получил главный приз премии по итогам голосования членов Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
Церемония вручения прошла в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». За главный приз также боролись фильмы «Батя 2. Дед», «Кончится лето», «Кракен» и «Пророк. История Александра Пушкина».
Ранее кинокритик Евгений Баженов критически оценил список номинантов премии «Оскар» за лучший фильм. Он заявил, что прошедший год оказался слабым с точки зрения крупных кинорелизов и не дал по-настоящему сильных работ. По его словам, в список попали почти все заметные проекты года, однако ни один из них не стал значимым событием. BadComedian также отметил, что даже фильмы, которые выглядели потенциальными фаворитами, не оправдали ожиданий публики.
Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».