Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Псковской области арестовали эстонца за незаконное пресечение границы

Гражданин Эстонии был заключён под стражу Гдовским районным судом в Псковской области по ходатайству региональной погранслужбы ФСБ. Как сообщили в пресс-службе судов по области, ему вменяется незаконное пересечение государственной границы.

Источник: Life.ru

«26 января 2026 года иностранный гражданин, не имея при себе действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию и надлежащего разрешения, следуя в обход установленных пунктов пропуска через Государственную границу РФ, совершил незаконное её пересечение, после чего был задержан сотрудниками ПУ ФСБ России по Псковской области», — говорится в сообщении.

Задержанный будет содержаться под стражей до 27 марта 2026 года.

А ранее сотрудники полиции задержали в Москве несколько человек, в том числе иностранных граждан, причастных к изготовлению и продаже фиктивных документов для мигрантов. Ведомство возбудило уголовное дело. Известно, что мигранты платили от 3 до 20 тысяч рублей за поддельные документы, позволявшие им незаконно проживать и работать на территории России.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.