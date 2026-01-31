В Псковской области арестовали эстонца за незаконное пресечение границы

А ранее сотрудники полиции задержали в Москве несколько человек, в том числе иностранных граждан, причастных к изготовлению и продаже фиктивных документов для мигрантов. Ведомство возбудило уголовное дело. Известно, что мигранты платили от 3 до 20 тысяч рублей за поддельные документы, позволявшие им незаконно проживать и работать на территории России.