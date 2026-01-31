В Псковской области арестовали эстонца за незаконное пресечение границы

«26 января 2026 года иностранный гражданин, не имея при себе действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию и надлежащего разрешения, следуя в обход установленных пунктов пропуска через Государственную границу РФ, совершил незаконное её пересечение, после чего был задержан сотрудниками ПУ ФСБ России по Псковской области», — говорится в сообщении.
Задержанный будет содержаться под стражей до 27 марта 2026 года.
А ранее сотрудники полиции задержали в Москве несколько человек, в том числе иностранных граждан, причастных к изготовлению и продаже фиктивных документов для мигрантов. Ведомство возбудило уголовное дело. Известно, что мигранты платили от 3 до 20 тысяч рублей за поддельные документы, позволявшие им незаконно проживать и работать на территории России.
