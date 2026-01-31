Врач Чистик назвала причину ломкости ногтей и постоянной усталости

Ломкие ногти, сухость кожи и постоянная зябкость часто указывают на проблемы с щитовидной железой. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредила терапевт Ольга Чистик.
Специалист объяснила, что эти симптомы многие ошибочно связывают с авитаминозом, однако их причиной может быть гипотиреоз. При этом состоянии щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов, что ведет к замедлению обмена веществ и сужению периферических сосудов. В результате конечности мерзнут даже в тепле, а ногти становятся ломкими из-за недостаточного питания.
К другим неочевидным признакам гипотиреоза врач отнесла трудности с концентрацией, эмоциональную вялость, выпадение волос и склонность к запорам. Заболевание развивается постепенно, поэтому пациенты часто привыкают к плохому самочувствию и откладывают визит к врачу.
