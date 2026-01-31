Врач Чистик назвала причину ломкости ногтей и постоянной усталости

Специалист объяснила, что эти симптомы многие ошибочно связывают с авитаминозом, однако их причиной может быть гипотиреоз. При этом состоянии щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов, что ведет к замедлению обмена веществ и сужению периферических сосудов. В результате конечности мерзнут даже в тепле, а ногти становятся ломкими из-за недостаточного питания.