Сериал «Плевако» получил «Золотого орла» как лучший проект

Сериал «Плевако», созданный по мотивам жизни известного российского адвоката Фёдора Плевако, стал победителем в категории онлайн-проектов на церемонии вручения кинопремии «Золотой орёл». Об этом говорится в Telegram-канале премии.

Источник: Life.ru

Сериал отличился и в актёрском мастерстве: Сергей Безруков был отмечен за роль адвоката Плевако, а Ольга Лерман — за образ возлюбленной главного героя.

А ранее студия режиссёра Даррена Аронофски выпустила исторический сериал «On This Day… 1776» («В этот день…1776 года»), посвящённый ключевым событиям Войны за независимость США. Главная особенность проекта в том, что он создан с использованием инструментов искусственного интеллекта от Google DeepMind. По замыслу создателей, каждый эпизод будет выходить в 250-ю годовщину описываемого события. В сериале, рассказывающем о действиях Джорджа Вашингтона и Бенджамина Франклина, использованы голоса реальных актёров из Гильдии киноактёров (SAG).

Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».

