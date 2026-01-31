Сериал «Плевако» получил «Золотого орла» как лучший проект

А ранее студия режиссёра Даррена Аронофски выпустила исторический сериал «On This Day… 1776» («В этот день…1776 года»), посвящённый ключевым событиям Войны за независимость США. Главная особенность проекта в том, что он создан с использованием инструментов искусственного интеллекта от Google DeepMind. По замыслу создателей, каждый эпизод будет выходить в 250-ю годовщину описываемого события. В сериале, рассказывающем о действиях Джорджа Вашингтона и Бенджамина Франклина, использованы голоса реальных актёров из Гильдии киноактёров (SAG).