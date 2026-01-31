Маколей Калкин трогательно простился с экранной мамой Кэтрин О’Харой

Калкин поделился глубоко личным прощанием в своём блоге, сопроводив пост кадрами из совместного фильма и недавним снимком с Голливудской аллеи славы.
«Мама. Я думал, у нас ещё есть время… Я хотел большего. Хотел посидеть рядом с тобой. Я слышал тебя, но мне было что ещё сказать. Люблю тебя. Увидимся позже», — написал актёр.
Ранее стало известно, что Маколей Калкин готов снова сыграть Кевина Маккалистера в возможном продолжении франшизы «Один дома». По словам артиста, он «не был бы категорически против» возвращения к роли, сделавшей его мировым звездой. Калкин уже придумал вариант сюжета: его герой — взрослый, либо вдовец, либо разведён, воспитывает ребёнка, которому не всегда уделяет внимание.
