Мишустин исключил из Совета по развитию кинематографии Слащееву и Сокурова

Российский премьер-министр Михаил Мишустин исключил из состава Совета по развитию кинематографии председателя Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» и генерального директора киностудии имени Горького Юлиану Слащеву, режиссера, сценариста Александра Сокурова и экс-советника президента по культуре Владимира Толстого.
— Исключить из состава Илона Э. Р., Добродеева О. Б., Мокрицкую Н. В., Малышева А. В., Слащеву Ю. Ю., Сокурова А. Н., Толстого В. И., Тодоровского В. П. и Федоровича В. В., — сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.
В состав совета вошли продюсер Александр Акопов, глава «Окко» Гавриил Гордеев, генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, первый замгендиректора ВГТРК Антон Златопольский, директор «Театра Наций» Евгений Миронов, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, режиссер Сергей Урсуляк и другие.
Мэр Москвы Сергей Собянин 2 января рассказал, что в 2025 году московский кинокластер показал значительные успехи и стал привлекать миллионы зрителей. Он отметил, что город активно работал над инфраструктурой, чтобы лучшие фильмы создавались именно в столице.
Собянин подчеркнул, что кинопарк «Москино» увеличился почти вдвое до 356 гектаров, появились новые масштабные локации, включая «Современную Москву», «Рейхстаг» и «Русский средневековый город».