Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брайан Мэй: Queen не будет гастролировать в США

Группа Queen приняла решение отказаться от гастролей в Соединённых Штатах.

Источник: Аргументы и факты

Гитарист легендарной британской группы Queen Брайан Мэй сообщил о решении коллектива отказаться от гастролей в Соединённых Штатах. По его оценке, текущая ситуация в стране вызывает серьёзные опасения с точки зрения безопасности, из-за чего возвращение туда представляется неоправданным риском.

Музыкант отметил, что участники группы по-прежнему тепло относятся к США и признают важную роль этой страны в становлении и успехе Queen. Тем не менее, по его словам, нынешние обстоятельства заставляют артистов более осторожно относиться к поездкам за океан.

Мэй до этого отказался от участия в британском фестивале в Гластонбери. Тогда он объяснял своё решение разногласиями с организаторами и несовпадением взглядов по ряду принципиальных вопросов.

Ранее стало известно, что умерла тайная дочь британского певца, фронтмена рок-группы Queen Фредди Меркьюри, ей было 48 лет.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше