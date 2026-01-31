Брайан Мэй: Queen не будет гастролировать в США

Гитарист легендарной британской группы Queen Брайан Мэй сообщил о решении коллектива отказаться от гастролей в Соединённых Штатах. По его оценке, текущая ситуация в стране вызывает серьёзные опасения с точки зрения безопасности, из-за чего возвращение туда представляется неоправданным риском.
Музыкант отметил, что участники группы по-прежнему тепло относятся к США и признают важную роль этой страны в становлении и успехе Queen. Тем не менее, по его словам, нынешние обстоятельства заставляют артистов более осторожно относиться к поездкам за океан.
Мэй до этого отказался от участия в британском фестивале в Гластонбери. Тогда он объяснял своё решение разногласиями с организаторами и несовпадением взглядов по ряду принципиальных вопросов.
Ранее стало известно, что умерла тайная дочь британского певца, фронтмена рок-группы Queen Фредди Меркьюри, ей было 48 лет.