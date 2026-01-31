Врач Коновалов рассказал, как смертельный вирус Нипах может попасть в РФ

Доцент кафедры инфекционных болезней Пироговского Университета Иван Коновалов объяснил, как смертельный вирус Нипах с летальностью до 75% может быть завезен в Россию. Об этом он рассказал в беседе с сайтом MK.ru.
Он объяснил, что вирус, вызывающий поражение мозга, циркулирует в природных резервуарах — летучих лисицах. Теоретически единичные случаи могут быть завезены в Россию из эндемичных регионов, таких как Юго-Восточная Азия и Африка.
Для профилактики врач рекомендует избегать контактов с дикими животными в этих регионах, не употреблять пищу и воду из неизвестных источников, а также тщательно мыть и дезинфицировать фрукты. Заражение может произойти через плоды, загрязненные слюной инфицированных летучих мышей, предупредил эксперт.
Вирус Нипах может протекать бессимптомно, сообщает RuNews24.ru со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения. Смертность от этой инфекции, по оценкам ВОЗ, составляет от 45 до 75 процентов. При тяжелом течении болезни вероятность летального исхода очень высока. К симптомам заболевания относят высокую температуру, головную и мышечную боль, кашель, затрудненное дыхание, слабость, а также рвоту и диарею. Однако заражение может проходить и в субклинической форме без проявления этих признаков.
