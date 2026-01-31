Врач Коновалов рассказал, как смертельный вирус Нипах может попасть в РФ

Вирус Нипах может протекать бессимптомно, сообщает RuNews24.ru со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения. Смертность от этой инфекции, по оценкам ВОЗ, составляет от 45 до 75 процентов. При тяжелом течении болезни вероятность летального исхода очень высока. К симптомам заболевания относят высокую температуру, головную и мышечную боль, кашель, затрудненное дыхание, слабость, а также рвоту и диарею. Однако заражение может проходить и в субклинической форме без проявления этих признаков.