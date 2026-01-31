Более 200 человек погибли при обрушении шахты в ДР Конго

Более 200 человек погибли при обрушении колтановой шахты в Рубайя в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом в пятницу, 30 января, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на пресс-секретаря назначенного повстанцами губернатора провинции Северное Киву Лубумбу Камбере Муису.
— Более 200 человек погибли при обрушении колтановой шахты в Рубайя на востоке ДРК, — сказано в статье.
В ноябре прошлого года на шахте по добыче урановой руды «Ингульская» в Кировоградской области Украины произошла чрезвычайная ситуация: прорыв гидрозакладочной смеси привел к затоплению подземного горизонта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.
ЧП произошло в отработанном блоке шахты. На момент инцидента в аварийном участке находились четверо работников подрядной организации «Свитэкс».
7 сентября три работника шахты в поселке Многовершинном Хабаровского края погибли в результате детонации взрывчатого вещества, которое они перевозили на предприятии.