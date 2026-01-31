Более 200 человек погибли при обрушении шахты в ДР Конго

Более 200 человек погибли при обрушении колтановой шахты в Рубайя в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом в пятницу, 30 января, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на пресс-секретаря назначенного повстанцами губернатора провинции Северное Киву Лубумбу Камбере Муису.