Дэвид Копперфилд и Клаудия Шиффер обручились на острове Эпштейна

Американский иллюзионист Дэвид Копперфилд и модель Клаудия Шиффер обручились на острове Джэффри Эпштейна. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на документы по делу финансиста.
В одном из электронных писем от 2007 года говорится: «Сегодня ФБР Сиэтла и ФБР Лас-Вегаса провели обыск на складе, принадлежащем любимому сообщнику Эпштейна, Дэвиду Копперфилду, в связи с обвинениями в изнасиловании женщины Копперфилдом».
Это расследование было основано на заявлениях Лейси Кэрролл. Однако через два года его закрыли, и обвинения не были предъявлены. Издание уточняет, что сам Эпштейн награждал своих жертв билетами на шоу Копперфилда.
Ранее KP.RU писал, что новые документы по делу Эпштейна содержат утверждения о том, что Билл Гейтс якобы скрывал от своей жены венерическую болезнь после контактов с русскими женщинами. Основатель Microsoft решительно опроверг эти обвинения.