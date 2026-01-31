Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Спецслужбы Запада не нашли доказательств создания Ираном ядерного оружия

The New York Times утверждает, что Иран не строил новых объектов для ядерной программы.

Источник: Комсомольская правда

Разведданные Запада не свидетельствуют о том, что Тегеран проводит работы по созданию ядерного оружия. Это подразумевает и обогащение урана до военных кондиций или производство боеголовок. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

«Обогащенный уран, захороненный на трех объектах, подвергшихся ударам в июне, остается на месте, видимо, нетронутым», — говорится в материале.

Как пишет газета, по оценке США, Иран не строил новых объектов для ядерной программы. При этом наблюдалась активность на двух незавершенных строительных площадках в Натанзе и Исфахане.

Согласно разведданным Израиля и США, проведенная год назад операция задержала развитие ядерного проекта Ирана на 6−12 месяцев. Причем центрифуги на подземном объекте в Фордо продолжают оставаться неработоспособными.

На днях американский президент Дональд Трамп сообщил о намерении продолжить переговоры с Ираном по ядерному оружию.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше