NYT: Спецслужбы Запада не нашли доказательств создания Ираном ядерного оружия

Разведданные Запада не свидетельствуют о том, что Тегеран проводит работы по созданию ядерного оружия. Это подразумевает и обогащение урана до военных кондиций или производство боеголовок. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
«Обогащенный уран, захороненный на трех объектах, подвергшихся ударам в июне, остается на месте, видимо, нетронутым», — говорится в материале.
Как пишет газета, по оценке США, Иран не строил новых объектов для ядерной программы. При этом наблюдалась активность на двух незавершенных строительных площадках в Натанзе и Исфахане.
Согласно разведданным Израиля и США, проведенная год назад операция задержала развитие ядерного проекта Ирана на 6−12 месяцев. Причем центрифуги на подземном объекте в Фордо продолжают оставаться неработоспособными.
На днях американский президент Дональд Трамп сообщил о намерении продолжить переговоры с Ираном по ядерному оружию.