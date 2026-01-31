Маколей Калкин простился с экранной мамой из «Один дома»

Актер Маколей Калкин, звезда фильма «Один дома», опубликовал эмоциональное прощальное сообщение в связи с кончиной своей коллеги Кэтрин О’Хары, сыгравшей его маму в культовой комедии.
В своём посте Калкин выразил сожаление, что у них не оказалось больше времени, и поделился желанием снова посидеть рядом с ней и рассказать многое. Он написал о своей любви и добавил, что обязательно встретится с ней в будущем.
«Я думал, что у нас есть время. Я хотел большего. Я хотел сесть в кресле рядом с тобой. Мне нужно было так многое тебе рассказать. Я люблю тебя», — написал Калкин.
Ранее сообщалось, что актриса Кэтрин О’Хара, знакомая многим по образу Кейт Маккаллистер, матери Кевина в любимых фильмах «Один дома» и «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке», скончалась в возрасте 71 года.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.