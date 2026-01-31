«Как четырехлетний ребенок»: в США осудили Трампа за попытки захатить Гренландию

Президент США Дональд Трамп не откажется от своих попыток захватить Гренландию. Об этом заявил американский экономист и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.
«Трамп не отступит. Он может попытаться захватить Гренландию», — подчеркнул экономист в интервью ТАСС.
Сакс отметил, что такой шаг является крайне нестабильным и непривлекательным. Американский экономист добавил, что «Трамп ведет себя как четырехлетний ребенок».
Ранее Трамп объяснил свои претензии на Гренландию. Президент заявил, что только Америка может обеспечить безопасность острова. Трамп отметил, что мир убедился в величии США на примере событий в Венесуэле две недели назад.
Как писал KP.RU, Гренландия рассматривает возможность возвращения в Европейский Союз. Вице-спикер парламента острова Бентиарак Оттосен уточнил, что это делается с целью укрепления своей безопасности на фоне угроз со стороны США.