Врач Каландия предупредил об опасных последствиях пониженного давления

Пониженное артериальное давление может привести к анемии, проблемам с щитовидной железой, аритмии и дефициту витаминов.

Источник: Аргументы и факты

Пониженное артериальное давление может быть не менее опасным, чем повышенное, вызывая слабость, головокружение и снижение когнитивных функций. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил терапевт Шота Каландия.

Он пояснил, что гипотония приводит к медленной доставке кислорода к тканям. Это состояние часто является следствием скрытых нарушений, таких как анемия, проблемы с щитовидной железой, аритмия или дефицит витаминов. Постоянно низкое давление серьезно ухудшает качество жизни, снижая работоспособность и переносимость физических нагрузок.

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы врач рекомендует ежедневную физическую активность. Терапевт Варвара Мареева в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что для этого достаточно 30 минут движения в день, включая прогулки, плавание или дыхательную гимнастику.

Она также советует следить за питанием, употребляя достаточное количество овощей, фруктов и рыбы, а после 40 лет ежегодно проходить профилактические обследования. Особое внимание стоит уделять таким симптомам, как одышка, отеки, учащенное сердцебиение и боли за грудиной.

Ранее врач Олег Невокшанов объяснил, почему зимой возрастает нагрузка на сердце.