Вирусолог рассказала об опасности антибиотиков при вирусе Коксаки

«По данным, которые имеются, обычно энтеровирусная инфекция проходит сама и иногда даже без лечения. Выделяют даже такую форму энтеровирусной инфекции как трехдневная лихорадка: три дня температура, а потом все проходит. Выглядит это, правда, страшно — пузырьки могут появляться не только на коже, но и на слизистой зева, на ладошках. Но ребенок обычно чувствует себя достаточно неплохо. Здесь (в Telegram-канале) описан случай полуторагодовалого ребенка. Наверное, высокая температура привела к тому, что было такое беспокойство», — сказала Компанец.