Вирусолог рассказала об опасности антибиотиков при вирусе Коксаки

ВЛАДИВОСТОК, 31 янв — РИА Новости. Энтеровирусные инфекции, в том числе вирус Коксаки, о вспышке которого сообщили туристы в Таиланде, нельзя лечить антибиотиками — от них может стать еще хуже, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент Департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.
Роспотребнадзор направил запрос в минздрав Таиланда и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) по сообщениям о заболевании россиян вирусом Коксаки в отеле города Кхао-Лак. По данными Telegram-канала Shot, полуторагодовалый ребенок покрылся сильной сыпью на отдыхе, родители уверяют, что заболеванием страдают десятки детей в отеле Robinzon. Компанец ранее рассказала РИА Новости, что симптомы указывают на энтеровирус, и даже если выяснится, что это вирус Коксаки, особой опасности он не представляет.
«По данным, которые имеются, обычно энтеровирусная инфекция проходит сама и иногда даже без лечения. Выделяют даже такую форму энтеровирусной инфекции как трехдневная лихорадка: три дня температура, а потом все проходит. Выглядит это, правда, страшно — пузырьки могут появляться не только на коже, но и на слизистой зева, на ладошках. Но ребенок обычно чувствует себя достаточно неплохо. Здесь (в Telegram-канале) описан случай полуторагодовалого ребенка. Наверное, высокая температура привела к тому, что было такое беспокойство», — сказала Компанец.
По ее словам, в данном случае какого-то особого лечения нет.
«Эти пузырьки обрабатывать не надо. Только если температура высокая, ее нужно сбивать. И ни в коем случае не антибиотиками. Я прочитала (со слов туристки, местный врач назначил ребенку антибиотик, и ему стало хуже — ред.) и ужаснулась. Это может хуже сделать, потому что вирусные инфекции антибиотиками не лечатся, они только ухудшают состояние», — добавила специалист.