«Хотела умереть, увидев себя»: истории звёзд, потерявших лицо из-за пластики и образа жизни

Неприятность произошла и со звездой театра и кино Верой Алентовой. Одна ошибка хирурга разрушила её привычную внешность. Актриса обратилась к врачу с иной проблемой, но в результате недопонимания ей провели процедуру по введению собственного жира в лицо. Результат шокировал Алентову: «Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, мне захотелось умереть на месте», — вспоминала звезда.