«Хотела умереть, увидев себя»: истории звёзд, потерявших лицо из-за пластики и образа жизни

Маша Малиновская: губы, которые не смыкаются.
Телеведущая Мария Малиновская не раз экспериментировала с внешностью, особенно с формой губ. Многократные коррекции привели к серьёзным проблемам. Её губы перестали смыкаться, потеряли чувствительность, и появился эффект «заячьей губы». Светская львица решилась на обратную коррекцию, вернув более натуральную форму.
Также телезвезда сделала уменьшение груди. Во время операции хирургу не удалось добиться симметрии. Ей были установлены импланты разного размера (второго и третьего). Несмотря на приемлемый итоговый результат, Малиновская подала в суд на врача, потребовав компенсацию в 10 миллионов рублей.
Юлия Волкова: брови в 1,5 см и неестественные губы.
Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова также стала жертвой чрезмерного увлечения пластикой. Её эксперименты начались с инъекций силикона в губы, которые приобрели неестественный вид, особенно в сочетании с яркой помадой. Многочисленные коррекции филлерами кардинально изменили форму рта певицы, а регулярные уколы ботокса постепенно стирали индивидуальные черты лица.
Неудачным решением стал и татуаж бровей: их толщина достигала 1,5 см, что вызвало шквал критики. В довершение Волкова увеличила грудь до четвёртого размера, что окончательно изменило её некогда хрупкий облик.
Вера Алентова: «Увидела этот ужас и захотела умереть».
Неприятность произошла и со звездой театра и кино Верой Алентовой. Одна ошибка хирурга разрушила её привычную внешность. Актриса обратилась к врачу с иной проблемой, но в результате недопонимания ей провели процедуру по введению собственного жира в лицо. Результат шокировал Алентову: «Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, мне захотелось умереть на месте», — вспоминала звезда.
У легенды кино и театра ушло несколько лет на то, чтобы лицо начало приобретать прежние черты.
Людмила Гурченко: более 20 операций до неузнаваемости.
Певица и актриса Людмила Гурченко стала примером того, как погоня за молодостью может лишить человека индивидуальности. По некоторым данным, актриса перенесла более 20 хирургических вмешательств: от уколов ботокса до подтяжек и филлеров.
Со временем её лицо стало неузнаваемым, а постоянное обращение к хирургам, возможно, подорвало здоровье. Гурченко ложилась на операционный стол даже при наличии противопоказаний, демонстрируя крайнюю степень одержимости внешним совершенством.
Татьяна Васильева: Едва не умерла на операционном столе.
Актриса Татьяна Васильева едва не лишилась жизни из-за собственной невнимательности. После успешной операции по удалению мешков под глазами актриса решилась на круговую подтяжку лица. Однако за день до процедуры она приняла аспирин, не посоветовавшись с врачом. Препарат вызвал разжижение крови, что привело к сильному кровотечению во время операции.
«Когда я стала приходить в себя, то все были удивлены, что я не умерла. Первое, что я услышала, когда очнулась: врач меня страшно ругал за выпитые лекарства», — делилась Васильева.
Анастасия Волочкова: Щёчки молодости и сертификат на 10 миллионов.
20 января 2026 года российской балерине Анастасии Волочковой исполнилось 50. Когда появились кадры с праздника, поклонники были шокированы её внешностью. Одни считают, что красоту балерины погубил нездоровый образ жизни, другие — неудачные операции. Впрочем, по мнению экспертов, Анастасия Волочкова избежала радикальных хирургических вмешательств. Косметологи отмечают лишь признаки использования филлеров на основе гиалуроновой кислоты — в частности, процедуру «щёчки молодости», которая придаёт объём скулам.
При этом она редко обращается к косметологу. Кожа балерины нуждается в увлажнении и уходовых процедурах.
Зато после 50-летнего юбилея Волочкова может позволить себе пластику. Жена звёздного хирурга Тимура Хайдарова подарила балерине сертификат на 10 миллионов рублей на услуги клиники пластической хирургии.
Эти истории показывают, что пластическая хирургия — не волшебная палочка, а серьёзное вмешательство, требующее взвешенного подхода. Даже звёзды с доступом к лучшим специалистам сталкиваются с рисками, а цена ошибки может оказаться слишком высокой. Главное — помнить, что истинная красота заключается не в соответствии навязанным стандартам, а в гармонии с собой и принятии собственной уникальности.