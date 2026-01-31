Вильфанд спрогнозировал наступление морозов в Москве

По прогнозу синоптика, в ночь на 31 января в столице ожидается до минус 21 градуса, а в воскресенье похолодает до минус 22 градусов. В Московской области морозы могут достичь 25 градусов ниже нуля. Холодная погода с ночными температурами от минус 17 до минус 20 градусов продержится всю рабочую неделю. Незначительное потепление возможно только к следующим выходным.