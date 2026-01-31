Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вильфанд спрогнозировал наступление морозов в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил о наступлении на столичный регион морозов с понижением температуры до −25 градусов.

Источник: Аргументы и факты

В Москве и области ожидаются аномальные морозы до минус 25 градусов, а холодная погода продержится всю следующую неделю. Об этом в интервью НСН сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что после снегопадов, побивших рекорды в конце января, в регион придут холодные воздушные массы с Баренцева моря. Температура будет на 10−12 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу синоптика, в ночь на 31 января в столице ожидается до минус 21 градуса, а в воскресенье похолодает до минус 22 градусов. В Московской области морозы могут достичь 25 градусов ниже нуля. Холодная погода с ночными температурами от минус 17 до минус 20 градусов продержится всю рабочую неделю. Незначительное потепление возможно только к следующим выходным.

Весна в центральную Россию в этом году придет позже, чем в прошлом. Как сообщила интернет-изданию «Абзац» ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, устойчивое потепление ожидается лишь в последней декаде марта. Она пояснила, что, несмотря на общую тенденцию к более раннему наступлению весны из-за изменения климата, текущий год станет исключением.

Ранее сообщалось, что над Подмосковьем из-за холодов могут взойти «три солнца».

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше