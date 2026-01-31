Жителей семи улиц в Орле эвакуируют перед ликвидацией частей упавшей ракеты

— В целях безопасного проведения данных мероприятий определена зона, из которой будет проводиться эвакуация жителей перед началом проведения работ по обезвреживанию боезаряда ракеты. Она составляет 500 метров от места нахождения боезаряда, — написал он в социальной сети «ВКонтакте».