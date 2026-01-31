Ричмонд
Жителей семи улиц в Орле эвакуируют перед ликвидацией частей упавшей ракеты

В Орле жителей семи улиц эвакуируют перед ликвидацией сотрудниками МЧС РФ частей упавшей ракеты. Об этом в пятницу, 30 января, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

— В целях безопасного проведения данных мероприятий определена зона, из которой будет проводиться эвакуация жителей перед началом проведения работ по обезвреживанию боезаряда ракеты. Она составляет 500 метров от места нахождения боезаряда, — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Все граждане, которые проживают в этой зоне, уже оповещены администрацией города о времени и действиях в этот период, уточнил глава области.

Кроме того, ограничат движение транспорта и пешеходов по ряду улиц.

26 января над Клинцовским районом Брянской области российские средства ПВО ликвидировали зенитную управляемую ракету С-200 Вооруженных сил Украины, фрагменты которой упали на жилой сектор. В результате атаки пострадала одна женщина: она получила ушиб мягких тканей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.