В Госдуме предложили создать единую систему охраны школ

В Госдуме предложили ввести обязательную подготовку охранников школ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили ввести единые требования и обязательную специализированную подготовку охранников школ.

Соответствующее обращение на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«В целях кардинального повышения уровня безопасности в образовательных учреждениях в краткие сроки, предлагаем инициировать разработку и внедрение обязательной ведомственной программы повышения квалификации для охранников школ», — сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что для подготовки нормативов потребуется участие представителей Минпросвещения, МВД, Росгвардии и экспертов в области безопасности.

«Они должны содержать чёткие требования: возрастной порог 25−50 лет, наличие среднего профессионального образования, прохождение специального курса охранной подготовки с изучением детской и подростковой психологии, конфликтологии, алгоритмов действия в чрезвычайных ситуациях, оказания первой помощи, правовых основ применения силы и спецсредств», — уточнил он.

Лидер партии добавил, что сотрудники охраны должны проходить обязательное ежегодное психологическое тестирование и аттестацию один раз в три года, а после получения допуска к работе, им нужно давать лицензированное разрешение на ношение и использование травматического оружия в экстренных ситуациях на территории школы.

«Несмотря на высокую подготовку, Росгвардия не может в ближайшее время обеспечить круглосуточную охрану всех свыше 40 тысяч школ из-за нехватки личного состава и большой нагрузки. Поэтому важно повысить квалификацию уже работающих школьных охранников», — сказала Лантратова РИА Новости.

Для реализации инициативы, по ее словам, предлагается создать межведомственную рабочую группу при участии Минпросвещения, МВД, Росгвардии и экспертов в области безопасности образования.