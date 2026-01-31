В Госдуме предложили создать единую систему охраны школ

Лидер партии добавил, что сотрудники охраны должны проходить обязательное ежегодное психологическое тестирование и аттестацию один раз в три года, а после получения допуска к работе, им нужно давать лицензированное разрешение на ношение и использование травматического оружия в экстренных ситуациях на территории школы.