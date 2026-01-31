В Италии не готова к использованию канатная дорога для Олимпийских игр: до их начала осталась неделя

В Италии канатная дорога, которая должна обслуживать болельщиков на Олимпийских играх 2026 года, до сих пор не достроена. Об этом сообщает L'Equipe.
Уточняется, что к настоящему времени не установлены 50 кабинок, и проверка их безопасности по утвержденным нормам еще не проводилась.
По официальной информации от агентства Simico, которое отвечает за проект, сроки строительства соблюдаются.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии, в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Начиная с 9 февраля, для перевозки зрителей к трассам горнолыжных состязаний должна использоваться канатная дорога «Аполлонио-Сокрепес».
Напомним, что Россию на Олимпиаде-2026 будут представлять 13 спортсменов. Среди них — Аделия Петросян, Петр Гуменник (фигурное катание); Алена Крылова, Иван Посашков (шорт-трек); Дарья Непряева, Савелий Коростелев (лыжные гонки); Ксения Коржова, Анастасия Семенова (конькобежный спорт); Никита Филиппов (ски-альпинизм); Дарья Олесик, Павел Репилов (санный спорт); Семен Ефимов, Юлия Плешкова (горнолыжный спорт).