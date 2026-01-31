Прошла церемония награждения премии «Золотой орел»: кто забрал награду за лучший фильм 2025 года

Триумфатором премии стала кинолента «Пророк», собравшая семь статуэток. Фильм победил в номинациях «Лучшая режиссура» (Феликс Умаров), «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль второго плана» (Сергей Гилев), «Лучшая женская роль второго плана» (Анна Чиповская), а также за лучшую работу художника-постановщика, художника по костюмам и звукорежиссера.