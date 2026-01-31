Прошла церемония награждения премии «Золотой орел»: кто забрал награду за лучший фильм 2025 года

В павильоне «Мосфильма» в Москве прошла церемония вручения награды премии «Золотой орел».
Фильмы Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» и «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева изначально входили в число претендентов на главные награды премии.
Триумфатором премии стала кинолента «Пророк», собравшая семь статуэток. Фильм победил в номинациях «Лучшая режиссура» (Феликс Умаров), «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль второго плана» (Сергей Гилев), «Лучшая женская роль второго плана» (Анна Чиповская), а также за лучшую работу художника-постановщика, художника по костюмам и звукорежиссера.
А триллер «Август» получил награду «Лучший игровой фильм» на премии «Золотой орел».
Немногим ранее президент РФ Владимир Путин поприветствовал гостей церемонии вручения премии «Золотой Орел». Тогда российский лидер отметил, что лауреатов премии разных периодов роднят любовь к своему делу.