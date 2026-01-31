В Запорожской области большинству потребителей вернули электроснабжение

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение значительной части абонентов, оставшихся без электричества из-за непогоды в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Ремонтно-восстановительные работы на сетях электроснабжения Запорожской области продолжаются. Энергетикам удалось восстановить значительную часть отключенных абонентов», — написал Балицкий.
Он отметил, что остается часть отключенных абонентов в Днепрорудном и Васильевке, восстановительные работы осложняются высокой дроновой активностью.
Ранее Балицкий заявил, что в регионе произошли аварийные отключения из-за неблагоприятных погодных условий. В пятницу вечером, по данным губернатора, подача электроэнергии была восстановлена в Пологовском и Михайловском муниципальных округах. Также аварийные отключения электроэнергии произошли в Васильевском и Куйбышевском муниципальных округах.