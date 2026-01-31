В Запорожской области большинству потребителей вернули электроснабжение

Ранее Балицкий заявил, что в регионе произошли аварийные отключения из-за неблагоприятных погодных условий. В пятницу вечером, по данным губернатора, подача электроэнергии была восстановлена в Пологовском и Михайловском муниципальных округах. Также аварийные отключения электроэнергии произошли в Васильевском и Куйбышевском муниципальных округах.