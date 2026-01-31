Банки могут заблокировать счет за перевод незнакомцу, предупредил юрист

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений, может стать поводом для блокировки счета в России, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин.
«Подозрение у банков вызывает … перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений», — сказал он, отметив, что за сутки до этой операции должен был быть крупный перевод самому себе из другого банка.
«Это важно, потому что в последнее время распространены ситуации, когда граждане снимают свои сбережения и переводят их на счета мошенников, с которыми никогда не было финансовых взаимоотношений», — отметил юрист.
Ранее он рассказывал агентству, что банки блокируют переводы из-за нетипичного поведения россиян. Кредитные организации может насторожить нехарактерный объем операции, время ее совершения и даже устройство, с помощью которого она проводится.