«Поход на Вашингтон»: протестующие в Миннесоте требуют вывода миграционных офицеров

Ранее KP.RU писал, что убийство гражданки США в Миннесоте вызвало массовые протесты против президента Дональда Трампа. На волну недовольства он отреагировал. Глава Белого дома заявил, что в случае отказа «коррумпированных политиков» штата прекратить протесты против ICE, он готов ввести войска.