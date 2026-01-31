«Поход на Вашингтон»: протестующие в Миннесоте требуют вывода миграционных офицеров

У здания суда в американском Миннеаполисе собрались тысячи людей с транспарантами. Они требуют полного ухода миграционных офицеров из города. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Николай Мастеров.
«Полиция усиливает присутствие и выставляет баррикады, перекрывая прилегающие улицы. Атмосфера остается напряженной», — отметил журналист.
Мастеров уточнил, что Миннеаполис находится в ожидании развития событий. Корреспондент добавил, что происходящее напоминает «репетицию общенационального похода на Вашингтон».
Ранее KP.RU писал, что убийство гражданки США в Миннесоте вызвало массовые протесты против президента Дональда Трампа. На волну недовольства он отреагировал. Глава Белого дома заявил, что в случае отказа «коррумпированных политиков» штата прекратить протесты против ICE, он готов ввести войска.