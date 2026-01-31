Городская туристическая карта позволяет сэкономить только при одном условии

Городская туристическая карта часто выглядит как универсальный способ сэкономить в путешествии, но на практике она подходит не каждому. Всё зависит от маршрута, темпа поездки и набора достопримечательностей, которые турист планирует посетить. Travel-эксперт и владелец турагентства Тариел Гажиенко рассказал Life.ru, что такая карта действительно может стать удобным инструментом, если использовать её осознанно и без завышенных ожиданий.