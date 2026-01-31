Эксперт Захаров рассказал, в каких сферах практикуют «тихое увольнение»

Явление «тихого увольнения» не является массовой проблемой для рынка труда. Об этом в интервью НСН заявил эксперт Алексей Захаров.
«Тихое увольнение» — это ситуация, когда сотрудник выполняет лишь минимальные обязанности без инициативы. Однако для абсолютного большинства профессий, таких как водитель, врач или строитель, такая модель поведения неприменима.
Захаров отметил, что речь идет об очень небольшой доле офисных сотрудников. В крупных компаниях с этой ситуацией борются через регулярную оценку эффективности, а в малом бизнесе решение остается на усмотрение руководителя.
Эксперт также добавил, что материальная мотивация не меняет отношение к работе. Если человек не работал, то и после повышения зарплаты он не станет более активным.
