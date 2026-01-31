Трамп подытожил год на посту президента: вот что он сказал о введённых пошлинах

По словам американского лидера, жесткой ответной реакции со стороны мира якобы удалось избежать. США успели перезаключить торговые сделки с Китаем, Японией, Великобританией и ЕС. Напомним, что второй срок Трампа на посту 47-го президента США начался 20 января 2025 года после церемонии инаугурации. К власти он вернулся, победив на выборах 2024 года кандидата от демократов — действовавшего вице-президента Камалу Харрис.