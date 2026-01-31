Ричмонд
Трамп подытожил год на посту президента: вот что он сказал о введённых пошлинах

Трамп заявил, что правильное применение пошлин идёт на пользу экономике США.

Источник: Комсомольская правда

По словам Дональда Трампа, американская администрация доказала, что «грамотная тарифная политика не вредит, а способствует развитию экономики». Слова американского президента передает Wall Street Journal.

«Мы убедительно доказали, что при правильном применении тарифы не тормозят рост, напротив, они способствуют росту и величию, как я и говорил с самого начала», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, жесткой ответной реакции со стороны мира якобы удалось избежать. США успели перезаключить торговые сделки с Китаем, Японией, Великобританией и ЕС. Напомним, что второй срок Трампа на посту 47-го президента США начался 20 января 2025 года после церемонии инаугурации. К власти он вернулся, победив на выборах 2024 года кандидата от демократов — действовавшего вице-президента Камалу Харрис.

Ранее хозяин Белого дома рассказал, что у него появилось новое любимое слово — «пошлины».

