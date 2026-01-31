Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никита Пресняков пошутил о «тяготах» бизнес-класса

Певец Никита Пресняков в ироничной манере выразил своё отношение к перелёту бизнес-классом, поделившись с подписчиками миниатюрой в стиле «проблемы богатых» после возвращения из Испании. Артист в шутку «отругал» авиакомпанию за большой телевизор, дефицит пространства и незваных попутчиков. Получив тарелку дорогих сыров, Пресняков предложил уволить стюардессу за то, как она принесла ему закуски.

Источник: Life.ru

«Знаю свою аудиторию, могут не понять сарказм. Это всё шутки», — уточнил певец в соцсетях.

Вместе с тем, накануне Пресняков поделился в соцсетях более серьёзными переживаниями, говоря о нарушениях биоритмов из-за резкой смены часовых поясов.

«Я вообще не помню половину вчерашнего дня. И джетлаг, и акклиматизация», — написал он.

Ранее телеведущая Лариса Гузеева устроила скандал в аэропорту Тбилиси из-за разногласий, возникших по поводу мест в бизнес-классе. Инцидент произошёл на стойке регистрации, когда выяснилось, что желаемые ею места оказались заняты. После непродолжительной словесной перепалки актриса всё же была размещена в салоне бизнес-класса, однако не на тех местах, которые она изначально планировала занять.

Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.