Никита Пресняков пошутил о «тяготах» бизнес-класса

«Знаю свою аудиторию, могут не понять сарказм. Это всё шутки», — уточнил певец в соцсетях.
Вместе с тем, накануне Пресняков поделился в соцсетях более серьёзными переживаниями, говоря о нарушениях биоритмов из-за резкой смены часовых поясов.
«Я вообще не помню половину вчерашнего дня. И джетлаг, и акклиматизация», — написал он.
Ранее телеведущая Лариса Гузеева устроила скандал в аэропорту Тбилиси из-за разногласий, возникших по поводу мест в бизнес-классе. Инцидент произошёл на стойке регистрации, когда выяснилось, что желаемые ею места оказались заняты. После непродолжительной словесной перепалки актриса всё же была размещена в салоне бизнес-класса, однако не на тех местах, которые она изначально планировала занять.
