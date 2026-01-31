Никита Пресняков пошутил о «тяготах» бизнес-класса

Ранее телеведущая Лариса Гузеева устроила скандал в аэропорту Тбилиси из-за разногласий, возникших по поводу мест в бизнес-классе. Инцидент произошёл на стойке регистрации, когда выяснилось, что желаемые ею места оказались заняты. После непродолжительной словесной перепалки актриса всё же была размещена в салоне бизнес-класса, однако не на тех местах, которые она изначально планировала занять.