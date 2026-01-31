Чемпиона Большунова не хотят видеть в Италии: кто виноват в проблемах спортсмена

Неприятности у трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова продолжают расти. После того, как специальная комиссия CAS отказалась рассматривать его апелляцию на недопуск к Олимпиаде, его имя ошибочно появилось в стартовом листе ночной гонки Moonlight Classic под флагом Казахстана. Организаторы признали техническую ошибку, а рейс-директор Ski Classics пояснил исключение спортсмена отсутствием допуска FIS. Что, прочем, не прояснило инцидент до конца.
Двойная неудача для Александра Большунова: отклонённая апелляция и путаница с флагом накануне Олимпиады.
Тридцатого января 2026 года сразу два инцидента, затронувших трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, привлекли внимание спортивной общественности. Оба события оказались связаны с его текущим статусом как российского спортсмена, не получившего допуска к международным соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.
Первым стало решение Специальной комиссии Спортивного арбитражного суда, действующей на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Комиссия отказалась рассматривать апелляцию Большунова на решение о недопуске к участию в Олимпийских играх, стартующих шестого февраля 2026 года. Подача апелляции в эту инстанцию имела двойственную логику: с одной стороны, комиссия работает в ускоренном режиме и предназначена для оперативного разрешения споров непосредственно во время Игр; с другой — основанием для апелляции стало решение дисциплинарного органа Международной федерации лыжного спорта и сноуборда от двадцать четвёртого декабря 2025 года, отклонившего заявку спортсмена на получение нейтрального статуса. Поскольку нейтральный статус не был предоставлен, Большунов формально не входил в число приглашённых на Олимпиаду спортсменов, что ставило под сомнение саму возможность рассмотрения его жалобы. Двадцать восьмого января апелляция была подана, однако комиссия пришла к выводу о своей неподсудности в данном вопросе.
В тот же день, тридцатого января, произошёл второй инцидент, связанный с участием Большунова в ночной гонке Moonlight Classic на тридцать километров, прошедшей в Италии. В стартовом листе соревнования, начавшегося в двадцать два часа по московскому времени, имя российского лыжника ошибочно появилось под флагом Казахстана. Организаторы гонки позднее подтвердили техническую ошибку в оформлении документации. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко также оценил ситуацию как недоразумение со стороны организаторов.
Дополнительные разъяснения предоставил рейс-директор серии Ski Classics Оскар Свэрд. По его словам, после выявления ошибки в указании спортивного гражданства спортсмена — заявка содержала данные об Александре Большунове из Казахстана — было установлено, что речь идёт о российском лыжнике, не имеющем допуска к соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжного спорта. В связи с этим Большунов был исключён из стартового списка. Свэрд отметил, что в отличие от предыдущих лет, в 2026 году гонка Moonlight Classic впервые включена в календарь серии Ski Classics, а значит, подчиняется правилам Международной федерации лыжного спорта, запрещающим участие недопущенных российских спортсменов. В 2025 году Большунов участвовал в этой гонке легально и одержал победу.
Ситуация с подачей заявки от имени Большунова с указанием казахстанского гражданства остаётся не до конца прояснённой. Вопрос о том, кто именно инициировал такую заявку, требует дополнительного расследования со стороны организаторов и национальных федераций.
Оба инцидента тридцатого января подчеркнули сложность положения российских спортсменов, стремящихся к участию в международных соревнованиях в условиях действующих ограничений. Для трёхкратного олимпийского чемпиона Александр Большунова текущая ситуация означает отсутствие возможности защищать свои титулы на предстоящих Играх в Италии, а также возникновение дополнительных сложностей при попытках участия в других международных стартах.