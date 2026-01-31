Чемпиона Большунова не хотят видеть в Италии: кто виноват в проблемах спортсмена

Первым стало решение Специальной комиссии Спортивного арбитражного суда, действующей на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Комиссия отказалась рассматривать апелляцию Большунова на решение о недопуске к участию в Олимпийских играх, стартующих шестого февраля 2026 года. Подача апелляции в эту инстанцию имела двойственную логику: с одной стороны, комиссия работает в ускоренном режиме и предназначена для оперативного разрешения споров непосредственно во время Игр; с другой — основанием для апелляции стало решение дисциплинарного органа Международной федерации лыжного спорта и сноуборда от двадцать четвёртого декабря 2025 года, отклонившего заявку спортсмена на получение нейтрального статуса. Поскольку нейтральный статус не был предоставлен, Большунов формально не входил в число приглашённых на Олимпиаду спортсменов, что ставило под сомнение саму возможность рассмотрения его жалобы. Двадцать восьмого января апелляция была подана, однако комиссия пришла к выводу о своей неподсудности в данном вопросе.