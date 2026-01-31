Маск ответил на запрос главы Минобороны Украины Федорова о помощи по Starlink

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск ответил на благодарность министра обороны Украины Михаила Федорова по решению ситуации со Starlink.
Украинский министр написал, что Киев работает со SpaceX над предотвращением использования спутниковой связи Starlink Россией. С его слов, ведомство связалось со SpaceX и предложило «конкретные пути решения проблемы».
— Я благодарен президенту SpaceX Гвинну Шотвеллу и лично Илону Маску за оперативный отклик и немедленное начало работы над решением этой проблемы. Западные технологии должны и дальше поддерживать демократический мир, — написал Федоров в соцсети X.
Он отметил, что решение Маска срочно активировать Starlink и отправить первую партию терминалов на Украину в начале военного конфликта имело решающее значения для устойчивости страны.
— Всегда рад, — ответил ему бизнесмен.
28 января Илон Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского «слюнявым идиотом» за его слова о необходимости запретить Starlink на Украине. Польский политик заявлял, что Вооруженные силы РФ активно используют Starlink для того, чтобы наносить удары по украинским городам. Он не знал, что ВСУ тоже не могут обойтись без этой связи.