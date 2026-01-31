Маск ответил на запрос главы Минобороны Украины Федорова о помощи по Starlink

28 января Илон Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского «слюнявым идиотом» за его слова о необходимости запретить Starlink на Украине. Польский политик заявлял, что Вооруженные силы РФ активно используют Starlink для того, чтобы наносить удары по украинским городам. Он не знал, что ВСУ тоже не могут обойтись без этой связи.