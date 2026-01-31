Ричмонд
Ехала на день рождения матери: в ДТП погибла израильская модель и актриса Таль Беркович

Умерла Таль Беркович, израильская модель и актриса, она попала в автокатастрофу.

Источник: Комсомольская правда

41-летняя израильская модель и актриса Таль Беркович погибла в ДТП, сообщает The Jerusalem Post.

Уточняется, что в момент трагедии она ехала на празднование дня рождения матери. Ее брат, который был за рулем, выжил, но получил серьезные ранения. Его госпитализировали с тяжелыми травмами.

ДТП случилось на перекрестке шоссе № 40 в южной части Израиля. Свидетели сообщают, что водитель легковушки поворачивал налево, когда в него с правой стороны врезался грузовик. В результате лобового столкновения погибла сидевшая на пассажирском месте Беркович.

Известность Беркович принесло сатирическое шоу «Папарацци». Помимо этого, она реализовала себя как киноактриса и модель, в том числе в Лондоне. В 2020 году, после замужества, она оставила профессиональную деятельность и перестала вести публичную жизнь.

Накануне ушла из жизни мама Кевина из фильма «Один дома» — Кэтрин О’Хара.