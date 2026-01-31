В России с 1 февраля увеличат размер пособия по беременности и родам

Эксперт объяснил, что размер пособия зависит от уровня дохода за последние два года и продолжительности декретного отпуска. Кроме того, в соответствии с действующими нормативными актами при усыновлении ребенка до трех месяцев пособие может получать как женщина, так и мужчина.