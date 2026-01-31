Академик РАН назвал пять вакцин, которые могут продлить жизнь пожилым людям

«Есть абсолютно точно заболевания (от которых необходима вакцина — ред.): это грипп, вакцинация должна быть ежегодной, потому что старшее поколение от гриппа погибает. Это пневмококк. Это гемофилюс-инфлюэнца или гемофильная палочка. Это ветрянка, вакцина против ветрянки. А пятая — вакцина против папиллома-вируса. Это вирус, вызывающий у женщин опухолевые заболевания, а мужчины — носители. Эти четыре прививки делаются на вакцинный период, не ежегодно», — сказал Румянцев.