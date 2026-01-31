Россиянам объяснили, как меняется схема оплаты ЖКУ с 1 марта

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. С 1 марта последний день внесения ежемесячной платы за жилищно-коммунальные услуги сдвигается с 10-го на 15-е число каждого месяца, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.
Цель изменения — сделать график выплаты коммунальных платежей синхронным с циклом зарплаты в стране. По закону выплаты должны перечисляться дважды в месяц — с первого по 15-е числа месяца и с 16-го по последний день месяца.
«Таким образом, у граждан будет больше времени для планирования бюджета после получения доходов, что должно сократить количество непреднамеренных просрочек», — предположила Кудерко.
По ее словам, изменения станут обязательными для всех и не могут быть пересмотрены управляющей компанией или решением общего собрания собственников. Мера направлена на упорядочивание расчетов и снижение административной нагрузки на граждан. Она улучшит взаимодействие между потребителями и поставщиками ЖКУ, заключила адвокат.