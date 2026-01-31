«Не всегда здоровый интерес»: на концертах Долиной усилили меры безопасности

29 января стало известно, что число выступлений Ларисы Долиной в первой половине этого года возросло в три раза. В частности, за первую половину года она планирует выйти на сцену более 20 раз, тогда как изначально в графике значились всего семь концертов и ни одного крупного сольного выступления.