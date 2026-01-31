«Не всегда здоровый интерес»: на концертах Долиной усилили меры безопасности

Представитель певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал, что на ее концертах усилили меры безопасности из-за повышенного интереса к артистке, зачастую нездорового.
— Сейчас существует разный интерес к Ларисе Долиной, иногда — не всегда здоровый интерес. Да, это так. Мы значительно усилили меры безопасности, потому что бывают провокационные заявления, — цитирует его РИА Новости.
Ближайшим выступлением артистки станет большой сольный концерт «Юбилей в кругу друзей» во дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедове 1 февраля. Максимальная стоимость билетов составляет 6,5 тысячи рублей, большую часть билетов уже продали, сказано в статье.
29 января стало известно, что число выступлений Ларисы Долиной в первой половине этого года возросло в три раза. В частности, за первую половину года она планирует выйти на сцену более 20 раз, тогда как изначально в графике значились всего семь концертов и ни одного крупного сольного выступления.
К концу января число запланированных мероприятий увеличилось до 21, среди них — шесть больших сольников.