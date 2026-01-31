РФ подала ходатайство об отклонении иска фонда США по имперским долгам

Российская сторона подала ходатайство в американский суд с требованием отклонить иск фонда Noble Capital RSD о взыскании с РФ 225,8 миллиардов долларов по дореволюционным облигациям.
Как сообщил ТАСС юрист Сергей Соколов, представляющий интересы России, Министерства финансов, Центрального банка и Фонда национального благосостояния, иск является необоснованным.
В качестве аргументов юрист указал, что Советская Россия отказалась от царских долгов ещё в 1918 году, а аналогичный коллективный иск владельцев таких облигаций уже рассматривался и был отклонён американским судом в 1982—1983 годах.
Кроме того, фонд ранее уже безуспешно пытался предъявить аналогичные претензии к Китаю, что, по мнению Соколова, указывает на возможные цели пиара, а не на реальные юридические основания.
