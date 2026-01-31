Ричмонд
Природоохранная прокуратура проверяет загрязнение воздуха в Находке

Клубы черного дыма появились в районе улицы Тимирязева.

Источник: Комсомольская правда

Природоохранная прокуратура Приморского края организовала проверку по информации о загрязнении воздуха в Находке. В сообщении на официальном сайте ведомства указано, что проверка будет проведена в связи с возможным выбросом черного дыма в районе улицы Тимирязева города Находка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Информация о загрязнении воздуха поступила от местных жителей. Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура намерена оценить законность действий контролирующих органов и хозяйствующих субъектов, а также провести проверку на предмет соблюдения экологических норм.

Если в ходе проверки будут установлены нарушения, прокуратура примет меры прокурорского реагирования. Это может включать в себя административные меры, а также другие действия в соответствии с законодательством России.