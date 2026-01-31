Природоохранная прокуратура проверяет загрязнение воздуха в Находке

Природоохранная прокуратура Приморского края организовала проверку по информации о загрязнении воздуха в Находке. В сообщении на официальном сайте ведомства указано, что проверка будет проведена в связи с возможным выбросом черного дыма в районе улицы Тимирязева города Находка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Информация о загрязнении воздуха поступила от местных жителей. Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура намерена оценить законность действий контролирующих органов и хозяйствующих субъектов, а также провести проверку на предмет соблюдения экологических норм.
Если в ходе проверки будут установлены нарушения, прокуратура примет меры прокурорского реагирования. Это может включать в себя административные меры, а также другие действия в соответствии с законодательством России.