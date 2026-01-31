Россиян предупредили о новой схеме мошенников с блокировкой счета

«На телефон поступает звонок или смс, якобы от службы безопасности банка. Содержание может быть следующим: “В январе с вашего аккаунта было совершено аномально много переводов через СБП. Подтвердите, что это вы, назвав код из смс/ переведя средства на “проверочный” счет”, — предупредили в пресс-службе.