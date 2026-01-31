Ричмонд
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с блокировкой счета

РИА Новости: мошенники могут пугать россиян блокировкой счета.

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Мошенники в феврале могут пугать россиян блокировкой счета за якобы аномальное количество переводов через СБП, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«На телефон поступает звонок или смс, якобы от службы безопасности банка. Содержание может быть следующим: “В январе с вашего аккаунта было совершено аномально много переводов через СБП. Подтвердите, что это вы, назвав код из смс/ переведя средства на “проверочный” счет”, — предупредили в пресс-службе.

Там рассказали, что целевая группа такой мошеннической схемы — это клиенты банков, активно пользовавшиеся СБП в праздники.

Эксперты отмечают, что такая схема актуальна для февраля, так как многие в январе действительно совершали много переводов (подарки, оплата праздников, подарки детям).

«Страх перед блокировкой счета из-за “подозрительной активности” делает людей сговорчивыми», — указывают эксперты.

В «Мошеловке» советуют при подозрительном звонке положить трубку и перезвонить в банк по официальному номеру с карты или сайта. Также там рекомендуют включить в настройках банковского приложения уведомления обо всех операциях.

«Служба безопасности банка никогда не попросит вас назвать код из смс, пароль или перевести деньги», — напомнили там.