Бизнесмены пытаются оспорить ликвидацию стоянки катеров в бухте Улисс

Несколько компаний, которые до прошлого года арендовали землю под стоянки катеров в бухте Улисс, намерены оспорить решение о передаче участков в собственность Минобороны РФ. В крайнем случае, бизнесмены рассчитывают получить адекватную компенсацию за возведенные ими на этой территории в течение нескольких лет объекты.
Напомним, что в прошлом году по иску Генпрокуратуры России Арбитражный суд Приморского края признал недействительными несколько договоров купли-продажи и аренды имущества в бухте Улисс. Там предприниматели организовали стоянки катеров. Плавсредства были как в частной собственности, так и использовались компаниями для организаций морских прогулок рядом с Владивостоком.
Дело касается земель оборонного и специального назначения и причальных сооружений в бухте Улисс, которые Министерство обороны ранее передавало частным компаниям.
Часть компаний признало требования Генпрокуратуры и согласились с ними. Позже они убрали катера из бухты Улисс. Решение суда было обращено к немедленному исполнению. Однако некоторые предприниматели до сих пор не согласны с решением суда. По словам бизнесменов, в качестве доказательств суд приобщил документ почти вековой давности.
«Главным документом в судебном процессе стали справки о передаче территорий военным частям Тихоокеанского флота в 1930-х годах. Документы носили характер исторической фиксации, а не юридически оформленного права», — считают предприниматели.
Помимо расторжения договоров аренды, суд наложил аресты на более чем 60 объектов недвижимости, которые были позже изъяты в пользу государства. А предприниматели еще и должны были выплатить компенсации за незаконное пользование землей.
Другие компании получили компенсации за построенные строения. Но суммы не всех бизнесменов устроили. Так компания «Каталея», по сведениям их представителей, вложило в оборудование территории и строительство объектов 300 млн, стоимость земли оценила в 400 млн. Но компенсация составили 40 млн рублей. «Спецстройресурс» заложил в банке здание за 130 млн, компенсация — 5 млн.
Добавим, что после решения суда компаниям дали месяц для того, чтобы убрать с территории бухты катера и вывезти имущество. Позже Министерство транспорта России установило запрет на судоходство в бухте Улисс во Владивостоке для всех судов, кроме Военно-морского флота.