Бизнесмены пытаются оспорить ликвидацию стоянки катеров в бухте Улисс

Часть компаний признало требования Генпрокуратуры и согласились с ними. Позже они убрали катера из бухты Улисс. Решение суда было обращено к немедленному исполнению. Однако некоторые предприниматели до сих пор не согласны с решением суда. По словам бизнесменов, в качестве доказательств суд приобщил документ почти вековой давности.