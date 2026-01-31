В Госдуме рассказали, с кого могут взыскать долги за ЖКУ

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Обязанность по оплате коммунальных услуг лежит на всех зарегистрированных в квартире гражданах, независимо от их фактического проживания, управляющая компания может взыскать задолженность за ЖКУ с любого из них, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Все прописанные в квартире обязаны участвовать в оплате коммунальных услуг, даже если там не живут. Такое правило прописано в статье 31 Жилищного кодекса РФ, устанавливающей солидарную ответственность», — сказал Колунов.
Парламентарий уточнил, что управляющая компания или ресурсоснабжающая организация могут взыскать всю задолженность по ЖКУ не только с собственника, а с любого зарегистрированного лица, даже если это лицо не знало о долге.
«Отмечу, что зарегистрированные лица обязаны платить только за коммунальные ресурсы — воду, электричество, тепло. Расходы же на содержание жилого помещения и взносы за капремонт лежат исключительно на собственнике квартиры», — заключил он.