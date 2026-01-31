Трамп заявил, что доля Китая в импорте США достигла минимума

По его словам, с момента вступления Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) доля китайских поставок никогда не была такой низкой. Но несмотря на это, по утверждению хозяина Белого дома, в Штаты якобы продолжают поступать «сотни миллиардов долларов».
А ранее стало известно, что новым руководителем Федеральной резервной системы США может стать бывший член Совета управляющих финансового регулятора Кевин Уорш. Именно его кандидатуру выдвинул президент Дональд Трамп. Уорш уже успел поработать советником президента США по вопросам экономической политики и возглавлял национальный экономический совет Белого дома.
