Трамп заявил, что доля Китая в импорте США достигла минимума

Американский президент Дональд Трамп заявил, что доля продукции из Китая в импорте США упала до минимума с 2001 года. Об этом республиканец написал в статье для The Wall Street Journal.

Источник: Life.ru

По его словам, с момента вступления Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) доля китайских поставок никогда не была такой низкой. Но несмотря на это, по утверждению хозяина Белого дома, в Штаты якобы продолжают поступать «сотни миллиардов долларов».

А ранее стало известно, что новым руководителем Федеральной резервной системы США может стать бывший член Совета управляющих финансового регулятора Кевин Уорш. Именно его кандидатуру выдвинул президент Дональд Трамп. Уорш уже успел поработать советником президента США по вопросам экономической политики и возглавлял национальный экономический совет Белого дома.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

