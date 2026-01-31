В ОП предложили запретить рекламу сахаросодержащих напитков для детей

Он подчеркнул, что о вреде сахаросодержащих напитков, таких как сладкая газировка, пакетированные соки, нектары и морсы, которые предлагают детям, давно говорят медики. «Диабет, ожирение, кариес, а также эффект привыкания к ним — это большие проблемы, на которые государство должно обратить внимание. Медики давно бьют тревогу», — подчеркнул Гриб.