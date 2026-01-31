В ОП предложили запретить рекламу сахаросодержащих напитков для детей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Реклама вредных для здоровья детей сахаросодержащих напитков должна быть запрещена, при этом сладкая газировка должна размещаться в магазинах на отдельных полках с красными ценниками. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Предлагаю с учетом вредных факторов установить запрет на рекламу сахаросодержащих напитков для детей», — сказал Гриб.
По его словам, на этикетках надо размещать «большие надписи» о вреде этих напитков. «В магазинах они должны стоят на отдельных полках с красными ценниками и указанием, что эти товары рекомендованы к ограниченному потреблению», — сказал Гриб.
Он подчеркнул, что о вреде сахаросодержащих напитков, таких как сладкая газировка, пакетированные соки, нектары и морсы, которые предлагают детям, давно говорят медики. «Диабет, ожирение, кариес, а также эффект привыкания к ним — это большие проблемы, на которые государство должно обратить внимание. Медики давно бьют тревогу», — подчеркнул Гриб.
Ранее Гриб предлагал ввести специальную маркировку для продуктов питания с повышенным содержанием сахара и трансжиров.