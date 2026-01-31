Россиянам напомнили о важном изменении в оплате ЖКУ с 1 марта

С 1 марта крайний срок ежемесячной оплаты жилищно-коммунальных услуг в России будет сдвинут с 10-го на 15-е число каждого месяца.
Как пояснила агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко, эта мера призвана синхронизировать график коммунальных платежей с циклом выплаты заработной платы, которая по закону должна перечисляться дважды в месяц — до 15-го числа и до конца месяца.
По её мнению, у граждан появится больше времени для планирования бюджета после получения доходов, что снизит количество непреднамеренных просрочек. Изменение является обязательным для всех и не может быть пересмотрено управляющей компанией или собранием собственников.
Мера направлена на упорядочивание расчетов, снижение административной нагрузки и улучшение взаимодействия между потребителями и поставщиками услуг ЖКХ.
