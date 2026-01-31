Самая масштабная индексация в России: с февраля увеличат более 40 социальных выплат

Февральская индексация социальных выплат, пособий и компенсаций станет самой масштабной за год по охвату. С 1 февраля будут проиндексированы более 40 видов соцвыплат.
Все выплачиваемые государством пособия и компенсации увеличатся на 5,6%. Согласно постановлению правительства, изменения затронут пенсии, а также пособия и компенсации пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Также индексации подвергнутся выплаты Героям Советского Союза и России, ветеранам, Героям Труда. Кроме того, произойдут автоматические увеличения ежемесячных выплат инвалидам и тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
Индексации подлежат единовременные страховые выплаты при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях, и пособия по безработице. В список индексации включены меры поддержки семей с детьми.
Ранее KP.RU писал, что с 1 апреля социальная пенсия в России будет проиндексирована на 6,8%. В первую категорию получателей войдут люди, достигшие пенсионного возраста. Второй повод для получения социальной пенсии — инвалидность. Третье основание для выплаты — потеря кормильца.