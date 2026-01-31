Ричмонд
-7°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристический потенциал Иркутской области представили генконсулу Китая

IrkutskMedia, 31 января. Иркутская область презентовала новые турмаршруты для китайских гостей в рамках проекта по развитию въездного туризма «Открой твою Россию», в которой стала одним из 10 победителей среди 65 заявившихся регионов. По поручению губернатора Приангарья Игоря Кобзева состоялась встреча генерального консула КНР в Иркутске госпожи Лю Юй и руководителя агентства по туризму региона Евгении Найденовой, сообщает пресс-служба облправительства.

Источник: правительство Иркутской области

В рамках встречи презентовали культурно-исторический маршрут «Великий Чайный путь» и событийный — «Фестиваль снега и льда», а также анонсировали ключевые мероприятия 2026 года.

«Нам важно, чтобы разработанные при участии в программе “Открой твою Россию” маршруты были не просто проектами на бумаге, но и станут качественными продуктами, которые смогут привлекать больше гостей в Иркутскую область. Наше сотрудничество с генеральным консульством КНР в Иркутске всегда дает свои результаты, поэтому уверена, что мы продолжим создавать все условия для повышения качества международных поездок», — отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

Госпожа Лю Юй высоко оценила проработку программ под потребности и менталитет китайских туристов, их предпочтения к отдыху. Стороны договорились развивать совместное продвижение турпродуктов. Отдельно было акцентировано внимание на необходимость создания безопасной среды, повышения сервисной составляющей.