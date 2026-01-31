Туристический потенциал Иркутской области представили генконсулу Китая

В рамках встречи презентовали культурно-исторический маршрут «Великий Чайный путь» и событийный — «Фестиваль снега и льда», а также анонсировали ключевые мероприятия 2026 года.
«Нам важно, чтобы разработанные при участии в программе “Открой твою Россию” маршруты были не просто проектами на бумаге, но и станут качественными продуктами, которые смогут привлекать больше гостей в Иркутскую область. Наше сотрудничество с генеральным консульством КНР в Иркутске всегда дает свои результаты, поэтому уверена, что мы продолжим создавать все условия для повышения качества международных поездок», — отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.
Госпожа Лю Юй высоко оценила проработку программ под потребности и менталитет китайских туристов, их предпочтения к отдыху. Стороны договорились развивать совместное продвижение турпродуктов. Отдельно было акцентировано внимание на необходимость создания безопасной среды, повышения сервисной составляющей.