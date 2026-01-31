Академик РАН Румянцев назвал пять вакцин, способных продлить жизнь пожилым людям

— Есть заболевания, от которых необходима вакцина. Это грипп, вакцинация должна быть ежегодной, потому что старшее поколение от гриппа погибает. Это пневмококк, это гемофилюс-инфлюэнца или гемофильная палочка. Это ветрянка, нужна вакцина против ветрянки. А пятая — это вакцина против папиллома-вируса. Это вирус, который вызывает у женщин опухолевые заболевания, а мужчины являются носителями. Эти четыре прививки делаются на вакцинный период, не ежегодно, — цитирует его РИА Новости.