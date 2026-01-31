Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Академик РАН Румянцев назвал пять вакцин, способных продлить жизнь пожилым людям

Вакцинация от пяти заболеваний может продлить жизнь пожилых людей, которые из-за возраста подвержены опасности инфекций. Об этом сообщил заместитель президента РАН, академик РАН, президент ФГБУ НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, научный руководитель ИМД РНИМУ имени Пирогова Александр Румянцев.

Вакцинация от пяти заболеваний может продлить жизнь пожилых людей, которые из-за возраста подвержены опасности инфекций. Об этом сообщил заместитель президента РАН, академик РАН, президент ФГБУ НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, научный руководитель ИМД РНИМУ имени Пирогова Александр Румянцев.

— Есть заболевания, от которых необходима вакцина. Это грипп, вакцинация должна быть ежегодной, потому что старшее поколение от гриппа погибает. Это пневмококк, это гемофилюс-инфлюэнца или гемофильная палочка. Это ветрянка, нужна вакцина против ветрянки. А пятая — это вакцина против папиллома-вируса. Это вирус, который вызывает у женщин опухолевые заболевания, а мужчины являются носителями. Эти четыре прививки делаются на вакцинный период, не ежегодно, — цитирует его РИА Новости.

По словам академика, вакцинацию следует начинать в 60−65-летнем возрасте. Инфекции становятся причиной серьезных заболеваний с серьезными осложнениями у пожилых людей, они часто приводят к летальному исходу.

— Применение такой вакцинации может существенно продлить сроки жизни людей, — подчеркнул Румянцев.

Предложения ученых о вакцинации пожилых граждан сейчас находятся в Государственной думе, добавил он в беседе с агентством.

Минздрав РФ принял решение одобрить применение российского препарата «Цегардекс» для вакцинации детей в возрасте от девяти до 17 лет от вируса папилломы человека. Об этом 26 января сообщили в компании «Нанолек».