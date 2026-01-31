Академик РАН Румянцев назвал пять вакцин, способных продлить жизнь пожилым людям

Вакцинация от пяти заболеваний может продлить жизнь пожилых людей, которые из-за возраста подвержены опасности инфекций. Об этом сообщил заместитель президента РАН, академик РАН, президент ФГБУ НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, научный руководитель ИМД РНИМУ имени Пирогова Александр Румянцев.
— Есть заболевания, от которых необходима вакцина. Это грипп, вакцинация должна быть ежегодной, потому что старшее поколение от гриппа погибает. Это пневмококк, это гемофилюс-инфлюэнца или гемофильная палочка. Это ветрянка, нужна вакцина против ветрянки. А пятая — это вакцина против папиллома-вируса. Это вирус, который вызывает у женщин опухолевые заболевания, а мужчины являются носителями. Эти четыре прививки делаются на вакцинный период, не ежегодно, — цитирует его РИА Новости.
По словам академика, вакцинацию следует начинать в 60−65-летнем возрасте. Инфекции становятся причиной серьезных заболеваний с серьезными осложнениями у пожилых людей, они часто приводят к летальному исходу.
— Применение такой вакцинации может существенно продлить сроки жизни людей, — подчеркнул Румянцев.
Предложения ученых о вакцинации пожилых граждан сейчас находятся в Государственной думе, добавил он в беседе с агентством.
Минздрав РФ принял решение одобрить применение российского препарата «Цегардекс» для вакцинации детей в возрасте от девяти до 17 лет от вируса папилломы человека. Об этом 26 января сообщили в компании «Нанолек».