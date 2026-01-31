Трамп заявил о $18 трлн инвестиций, привлечённых за год в экономику США

Хозяин Белого дома отметил, что введённые пошлины стали инструментом для создания уникальных условий, способствующих притоку капитала, с которыми ранее не сталкивалась Америка. По его подсчётам, Байден за четыре года обеспечил менее $1 трлн новых инвестиций.
Американский лидер охарактеризовал текущий результат как беспрецедентный и сравнил его с историческим максимумом в $3 трлн, достигнутым десять лет назад. Он добавил, что на территории страны возводятся «тысячи предприятий, огромных заводов».
Напомним, миграционная политика Дональда Трампа привела к тому, что Сенат США в ходе процедурного голосования отказался утвердить пакет законопроектов, предусматривающих финансирование ряда федеральных ведомств. Это решение приближает страну к очередному шатдауну, который может наступить в полночь 31 января (в 08:00 мск субботы). Вероятность шатдауна в ближайшие дни оценивается как высокая, поскольку для внесения изменений в документы потребуется их повторное рассмотрение Палатой представителей, которая сможет собраться только в понедельник, 2 февраля.
