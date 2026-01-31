Трамп заявил о $18 трлн инвестиций, привлечённых за год в экономику США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что за всё время правления с 2024 года он сумел привлечь в страну около $18 трлн, что по его утверждению, более чем в 18 раз превышает результат 46-го американского лидера Джо Байдена. Об этом республиканец написал в статье для The Wall Street Journal.