Срок оплаты за ЖКУ будет перенесен: что изменится с 1 марта

Адвокат Кудерко: в марте последний день платы за ЖКУ сдвигается на пять дней.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта срок внесения ежемесячной платы за жилищно-коммунальные услуги будет перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом сообщила адвокат Елена Кудерко в интервью агентству «Прайм».

Основной целью изменения является синхронизация графика коммунальных платежей с циклом зарплаты в стране. Согласно закону, выплаты должны производиться дважды в месяц: с 1 по 15 числа и с 16 по последний день месяца.

«Таким образом, у граждан будет больше времени для планирования бюджета после получения доходов, что должно сократить количество непреднамеренных просрочек», — сказала адвокат.

Кудеркоотметила, что нововведение будет обязательным для всех. Она добавила, что это решение улучшит взаимодействие между потребителями и поставщиками ЖКУ.

Ранее KP.RU писал о возможности перерасчета платы за коммунальные услуги для жителей России. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский отметил, что перерасчет возможен, если собственник или жильцы отсутствуют в квартире не менее пяти дней подряд.