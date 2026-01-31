Срок оплаты за ЖКУ будет перенесен: что изменится с 1 марта

С 1 марта срок внесения ежемесячной платы за жилищно-коммунальные услуги будет перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом сообщила адвокат Елена Кудерко в интервью агентству «Прайм».
Основной целью изменения является синхронизация графика коммунальных платежей с циклом зарплаты в стране. Согласно закону, выплаты должны производиться дважды в месяц: с 1 по 15 числа и с 16 по последний день месяца.
«Таким образом, у граждан будет больше времени для планирования бюджета после получения доходов, что должно сократить количество непреднамеренных просрочек», — сказала адвокат.
Кудеркоотметила, что нововведение будет обязательным для всех. Она добавила, что это решение улучшит взаимодействие между потребителями и поставщиками ЖКУ.
