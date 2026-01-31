Срок оплаты за ЖКУ будет перенесен: что изменится с 1 марта

Ранее KP.RU писал о возможности перерасчета платы за коммунальные услуги для жителей России. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский отметил, что перерасчет возможен, если собственник или жильцы отсутствуют в квартире не менее пяти дней подряд.