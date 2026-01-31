Ричмонд
Гейтс отреагировал на сообщения о заражении венерической болезнью на вилле Эпштейна

Представитель Билла Гейтса опроверг появившиеся в СМИ утверждения о том, что основатель Microsoft получил венерическое заболевание после встречи с девушками на вилле Джеффри Эпштейна.

В заявлении, опубликованном газетой The Daily Telegraph, подчёркивается, что эти обвинения являются «абсолютно абсурдными и полностью ложными». По словам представителя, обнародованные документы лишь демонстрируют разочарование Эпштейна отсутствием у него продолжающихся отношений с Гейтсом и его готовность пойти на меры, чтобы оклеветать бизнесмена.

30 января Министерство юстиции США опубликовало все документы из досье Эпштейна, включая черновик заметки, в которой Эпштейн выражает возмущение просьбой Гейтса удалить электронные письма, касающиеся его заболевания, и предоставить антибиотики для тайного приёма его супругой.

Ранее сообщалось, что в файлах по делу Эпштейна содержится запись о том, что Трамп насиловал 13-летних девочек.

